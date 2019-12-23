Послание Путина Федеральному собранию запланировано на 15 января

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года.

"Если мысленно уже перескочить в следующий год, то официально сообщаем, что Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года", - сказал в понедельник журналистам пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.