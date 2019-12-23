Путин в кабине машиниста едет из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста
14:00 23.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин по железной дороге Крымского моста отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань. Таким образом глава государства фактически запустил движение по этой железнодорожной ветке. В поездке Путина сопровождают рабочие-мостовики, с которыми глава государства проведет краткую беседу. Войдя в состав, глава государства направился в кабину машиниста и некоторое время пути провел в ней. После этого президент перешел в один из вагонов, где общается с рабочими, которые были заняты на строительстве моста.
Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России.
Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года. Движение грузовых поездов планируется открыть в июне 2020 года.
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