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Путин в кабине машиниста едет из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста

14:00 23.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин по железной дороге Крымского моста отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань. Таким образом глава государства фактически запустил движение по этой железнодорожной ветке. В поездке Путина сопровождают рабочие-мостовики, с которыми глава государства проведет краткую беседу. Войдя в состав, глава государства направился в кабину машиниста и некоторое время пути провел в ней. После этого президент перешел в один из вагонов, где общается с рабочими, которые были заняты на строительстве моста.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России.

Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года. Движение грузовых поездов планируется открыть в июне 2020 года.

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