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НОВОСТИ

Саудовский суд приговорил пятерых фигурантов дела об убийстве журналиста Хашогги к казни

14:12 23.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Саудовской Аравии приговорил в понедельник пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги к смертной казни. Об этом сообщили на пресс-конференции в Эр-Рияде представители генеральной прокуратуры, передает в прямом эфире телеканал "Скай ньюс - Арабия".

Еще трое осуждены на 24 года лишения свободы. Всего по делу проходили 11 человек.

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