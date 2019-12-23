Стрельба на Лубянке - трагедия, от которой никто не застрахован - Песков
14:32 23.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал трагическим происшествием перестрелку на Лубянке 19 декабря, заметив, что в нынешнее время от подобных инцидентов, к сожалению, никто не застрахован.
"Это трагическое происшествие, поскольку погибли люди", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник. При этом он не считает, что происшедшее должно комментироваться Кремлем.
"В любом случае, мы живем в такое время - не только наша страна, но все государства мира, - когда, к сожалению, никто не застрахован от любых проявлений безумия с трагическими последствиями", - полагает Песков.
Он подчеркнул: "Были предприняты все меры для ликвидации этой ситуации".
Песков уточнил, что во время ЧП на Лубянке президент РФ Владимир Путин и глава ФСБ Александр Бортников "находились в Кремле". "Безусловно, президент получал все необходимые оперативные доклады о происшествии", - отметил Песков. В тот вечер в Кремле проходил концерт ко Дню работников органов безопасности России. "Они [Путин и Бортников] смотрели концерт, когда был перерыв, а перерыв был уже через какие-то считанные минуты, уже потом они вышли оттуда", - уточнил Песков.
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