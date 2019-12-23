Московские школьники могут принять участие в предпрофессиональном экзамене

13:59

Учеников 11 классов московских школ приглашают для участия в предпрофессиональном экзамене, который позволит выпускникам заработать дополнительные баллы к баллам ЕГЭ. Экзамен будет проходить с 1 марта по 30 апреля 2020 года. Для участия в нем нужно до 10 января подать в своей школе соответствующее заявление и согласие на обработку персональных данных. В заявлении нужно назвать вуз, в котором состоится экзамен и указать направление практической части экзамена. Образцы этих документов Московский центр качества образования (МЦКО) уже разместил на своем сайте.

Экзамен будет состоять теоретической и практической частей. Теоретическая часть - компьютерная проверочная работа по профильным предметам, которая состоится в Центре независимой диагностики МЦКО. Практическая часть, в ходе которой школьники будут решать практические задачи экзамена, будет проводиться в вузах-партнерах проекта. Школьникам предстоит решить практические задачи, используя оборудование, тренажеры, симуляторы. Выпускники, продемонстрировавшие хорошие знания на предпрофессиональном экзамене, получат до 10 дополнительных баллов к баллам ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры проекта.

