Московские школьники могут принять участие в предпрофессиональном экзамене
13:59 23.12.2019
Экзамен будет состоять теоретической и практической частей. Теоретическая часть - компьютерная проверочная работа по профильным предметам, которая состоится в Центре независимой диагностики МЦКО. Практическая часть, в ходе которой школьники будут решать практические задачи экзамена, будет проводиться в вузах-партнерах проекта. Школьникам предстоит решить практические задачи, используя оборудование, тренажеры, симуляторы. Выпускники, продемонстрировавшие хорошие знания на предпрофессиональном экзамене, получат до 10 дополнительных баллов к баллам ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры проекта.
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