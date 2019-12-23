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Козак опроверг слухи о заключении Россией контрактов на прямые поставки газа на Украину

15:00 23.12.2019 Источник: Интерфакс

Вице-премьер Дмитрий Козак опроверг сообщения о том, что российская сторона якобы уже заключила контракты с рядом украинских компаний для прямых поставок газа на Украину.

"Что касается прямых поставок газа из России в Украину, то мы договорились после Нового года, после того, как все вопросы (связанные с транзитом - ИФ) будут урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы", - сказал Козак на совещании премьера РФ Дмитрия Медведева со своими заместителями.

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