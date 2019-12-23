Медведев поручил проработать меры в ответ на санкции США против "Северного потока - 2"

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству проработать меры в ответ на санкции США против "Северного потока - 2". Такое поручение он дал на встрече с вице-премьерами.

"Просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, посмотреть на возможности каких- либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов и доложить мне предложения, которые будут вами проанализированы с точки зрения их эффективности", - сказал Медведев.