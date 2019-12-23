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США стали отказывать в выдаче учебных виз студентам из РФ

15:32 23.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Студентам из России стали отказывать в выдаче виз для учебы в США, — рассказал РИА руководитель американской Торговой палаты в России Алексей Родзянко. По его словам, в целом студентам продолжают давать визы, но не стали пускать тех, у кого богатые родителя в России. Возможно, это связано с подозрениями в сомнительном происхождении денег.

Родзянко признался, что всё это грустно наблюдать. По его мнению, необходимо упрощать визовый режим и поощрять различные обмены между странами, в том числе культурные и образовательные.  Эхо Москвы

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