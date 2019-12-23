Мэр Собянин открыл дублер Киевского шоссе в Новой Москве
14:55 23.12.2019
Дорога четырехполосная, с выделенными полосами для общественного транспорта, вдоль нее оборудованы тротуары для пешеходов. По данным городских властей, с 2012 года Троицком и Новомосковском административном округе построили и реконструировали 27 дорожных объектов – всего длиной в 205,6 км, а также отремонтировали 2585 км дорог. Сейчас реконструируются и строятся 14 объектов протяженностью 112 км.
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