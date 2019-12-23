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НОВОСТИ

Мэр Собянин открыл дублер Киевского шоссе в Новой Москве

14:55 23.12.2019

Первый участок автомобильной дороги «Марьино - Саларьево», которая стала дублером Киевского шоссе, открылся в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, открытие трассы стало хорошим предновогодним подарком тем, кто живет в Новой Москве. «Мы сделали первый участок дублера между Калужским и Киевским шоссе, который разгрузит магистрали и даст возможность подъезда к Хованскому кладбищу, крупнейшему в регионе, а также к станциям метро «Филатов Луг» и «Саларьево», - заявил градоначальник. -  И в целом улучшит ситуацию в этом регионе. Дальше еще два этапа. Общая протяженность этого дублера составит 12 км. Первый участок готов».

Дорога четырехполосная, с выделенными полосами для общественного транспорта, вдоль нее оборудованы тротуары для пешеходов. По данным городских властей, с 2012 года  Троицком и Новомосковском административном округе построили и реконструировали 27 дорожных объектов – всего длиной в 205,6 км, а также отремонтировали 2585 км дорог. Сейчас реконструируются и строятся 14 объектов протяженностью 112 км.

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