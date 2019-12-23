Детальный план первой атомной бомбы был у Сталина за 12 дней до ее сборки в США - Нарышкин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Детальное описание первой атомной бомбы легло на стол Сталина за 12 дней до того, как ее изготовили в США. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, посвященного предстоящему в 2020 году 100-летию отечественной внешней разведки.

"Напомню, детальное описание первой атомной бомбы, которую разработали американские ученые и военные, легло на стол Сталина еще за 12 дней до того, как американцы собрали первый экземпляр бомбы", - сказал Нарышкин, говоря о роли разведки.

Он отметил, что в истории России разведывательная деятельность велась и ранее. Так, по его словам, "еще Петр Первый занимался агентурной разведкой, не называя это этим термином, направлял своих подчиненных на стажировки в различные европейские страны". "Да и сам лично, как сейчас говорят, под прикрытием Великого посольства добывал значительный объем и научно-технической, и экономической, и политической информации", - заметил Нарышкин. Но лишь 20 декабря 1920 года, когда председатель ВЧК Феликс Дзержинский подписал приказ о создании иностранного отдела (ИНО) ВЧК, "отечественная внешняя разведка оформилась в качестве самостоятельного постоянно действующего подразделения".