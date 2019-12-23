Вашингтонский хор "воспел" импичмент Трампу
16:12 23.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Вашингтонский международный хор спел об импичменте Трампу. Артисты исполнили песню «Двенадцать дней Рождества».
Текст композиции специально переделал ВВС News. Видеоролик опубликован на сайте телеканала.
18 декабря Палата представителей США одобрила отстранение Дональда Трампа от власти. За резолюцию проголосовали 230 конгрессменов, против — 197. Далее вопрос будут обсуждать в Сенате. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 17:12 23.12.2019
- Выступление ФСИНовцев в златоустовской школе объяснили желанием развлечь детей
- 17:09 23.12.2019
- Москва внедряет инновационные методы закупки медицинского оборудования
- 17:00 23.12.2019
- На МКС сработала пожарная сигнализация
- 16:48 23.12.2019
- Более 25000 преподавателей подали заявки на участие в конкурсе "Учитель будущего"
- 16:32 23.12.2019
- Рост сельхозпроизводства в 2019 году достиг 4,1% - Путин
- 16:09 23.12.2019
- Московский кредитный банк поддержит импорт BELUGA GROUP
- 16:00 23.12.2019
- Детальный план первой атомной бомбы был у Сталина за 12 дней до ее сборки в США - Нарышкин
- 15:32 23.12.2019
- США стали отказывать в выдаче учебных виз студентам из РФ
- 15:12 23.12.2019
- Медведев поручил проработать меры в ответ на санкции США против "Северного потока - 2"
- 15:00 23.12.2019
- Козак опроверг слухи о заключении Россией контрактов на прямые поставки газа на Украину
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать