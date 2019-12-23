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НОВОСТИ

Вашингтонский хор "воспел" импичмент Трампу

16:12 23.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Вашингтонский международный хор спел об импичменте Трампу. Артисты исполнили песню «Двенадцать дней Рождества».

Текст композиции специально переделал ВВС News. Видеоролик опубликован на сайте телеканала.

18 декабря Палата представителей США одобрила отстранение Дональда Трампа от власти. За резолюцию проголосовали 230 конгрессменов, против — 197. Далее вопрос будут обсуждать в Сенате.  Говорит Москва

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