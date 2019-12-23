На МКС сработала пожарная сигнализация

17:00 Источник: Интерфакс

На российском сегменте МКС произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"Было ложное срабатывание сигнализации. Сейчас все идет штатно", - сообщили в пресс-службе.

В апреле ложное срабатывание пожарной сигнализации произошло на пристыкованном к станции американском грузовом космическом корабле Cygnus. Тогда из-за инцидента произошел сбой в системе очистки воздуха.