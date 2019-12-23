На МКС сработала пожарная сигнализация
17:00 23.12.2019 Источник: Интерфакс
На российском сегменте МКС произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".
"Было ложное срабатывание сигнализации. Сейчас все идет штатно", - сообщили в пресс-службе.
В апреле ложное срабатывание пожарной сигнализации произошло на пристыкованном к станции американском грузовом космическом корабле Cygnus. Тогда из-за инцидента произошел сбой в системе очистки воздуха.
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