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НОВОСТИ

На МКС сработала пожарная сигнализация

17:00 23.12.2019 Источник: Интерфакс

На российском сегменте МКС произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"Было ложное срабатывание сигнализации. Сейчас все идет штатно", - сообщили в пресс-службе.

В апреле ложное срабатывание пожарной сигнализации произошло на пристыкованном к станции американском грузовом космическом корабле Cygnus. Тогда из-за инцидента произошел сбой в системе очистки воздуха.

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