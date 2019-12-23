0
0
0
НОВОСТИ

Выступление ФСИНовцев в златоустовской школе объяснили желанием развлечь детей

17:12 23.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Златоусте объяснили выступление ФСИНовцев в школе желанием развлечь детей. Сегодня СМИ писали, что ученикам кадетского класса школы № 21 в Челябинской области показали выступление спецназа ФСИН. Детей учили приёмам разгона демонстрантов на митингах.

Депутат Собрания депутатов Златоустовского городского округа Юлия Прокопьева объяснила радиостанции «Говорит Москва», что школа специально привлекла сотрудников ФСИН, чтобы заинтересовать школьников.

«Это традиционное мероприятие – посвящение в кадеты. Школа набирает всегда кадетские классы, традиционно работает с этим движением. И вот, приурочено было это мероприятие к 12 декабря – Дню Конституции. Было организовано посвящение в кадеты. Школа сотрудничает с различными социальными партнёрами: с техникумом, с казаками, с МЧС и т.д. И, в том числе, в качестве такого социального партнёрства ИК-25 предложило показательное выступление продемонстрировать. Каждый раз, чтобы мероприятие было для детей интересно, руководство придумывает интересные сценарии, там, элементы рукопашного боя, какие-то там спортивные элементы. Ну, вот здесь в сценарии были такие элементы предусмотрены».

Сегодня депутат Законодательного Собрания региона Ольга Мухометьярова сообщила Znak.com, что многие родители узнали об этом посвящении после репортажа на местном телевидении, так как на мероприятие родителей не приглашали.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:09 23.12.2019
Москва внедряет инновационные методы закупки медицинского оборудования
0
22
17:00 23.12.2019
На МКС сработала пожарная сигнализация
0
43
16:48 23.12.2019
Более 25000 преподавателей подали заявки на участие в конкурсе "Учитель будущего"
0
70
16:32 23.12.2019
Рост сельхозпроизводства в 2019 году достиг 4,1% - Путин
0
69
16:12 23.12.2019
Вашингтонский хор "воспел" импичмент Трампу
0
124
16:09 23.12.2019
Московский кредитный банк поддержит импорт BELUGA GROUP
0
119
16:00 23.12.2019
Детальный план первой атомной бомбы был у Сталина за 12 дней до ее сборки в США - Нарышкин
0
137
15:32 23.12.2019
США стали отказывать в выдаче учебных виз студентам из РФ
0
196
15:12 23.12.2019
Медведев поручил проработать меры в ответ на санкции США против "Северного потока - 2"
0
216
15:00 23.12.2019
Козак опроверг слухи о заключении Россией контрактов на прямые поставки газа на Украину
0
225

Возврат к списку