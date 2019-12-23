Выступление ФСИНовцев в златоустовской школе объяснили желанием развлечь детей

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Златоусте объяснили выступление ФСИНовцев в школе желанием развлечь детей. Сегодня СМИ писали, что ученикам кадетского класса школы № 21 в Челябинской области показали выступление спецназа ФСИН. Детей учили приёмам разгона демонстрантов на митингах.

Депутат Собрания депутатов Златоустовского городского округа Юлия Прокопьева объяснила радиостанции «Говорит Москва», что школа специально привлекла сотрудников ФСИН, чтобы заинтересовать школьников.

«Это традиционное мероприятие – посвящение в кадеты. Школа набирает всегда кадетские классы, традиционно работает с этим движением. И вот, приурочено было это мероприятие к 12 декабря – Дню Конституции. Было организовано посвящение в кадеты. Школа сотрудничает с различными социальными партнёрами: с техникумом, с казаками, с МЧС и т.д. И, в том числе, в качестве такого социального партнёрства ИК-25 предложило показательное выступление продемонстрировать. Каждый раз, чтобы мероприятие было для детей интересно, руководство придумывает интересные сценарии, там, элементы рукопашного боя, какие-то там спортивные элементы. Ну, вот здесь в сценарии были такие элементы предусмотрены».

Сегодня депутат Законодательного Собрания региона Ольга Мухометьярова сообщила Znak.com, что многие родители узнали об этом посвящении после репортажа на местном телевидении, так как на мероприятие родителей не приглашали.