Джонсон не считает возможной "перезагрузку" отношений с РФ
17:32 23.12.2019 Источник: Интерфакс
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает невозможной перезагрузку отношений с Россией.
"Я действительно считал, как, думаю, и многие другие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, что мы можем начать все сначала с Россией. Что это великая страна, с которой мы боролись против фашизма. Очень, очень печально, что я был неправ", - цитирует Джонсона журнал The Spectator.
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