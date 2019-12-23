Возвращение курилок в аэропорты поддержал Совет Федерации

18:00 Источник: Эхо Москвы

Совет Федерации поддержал возвращение курилок в аэропорты. Теперь закон отправляется на подпись к президенту.

Согласно документу, стены курительных комнат будут непрозрачными, сами комнаты должны быть оснащены вентиляцией. Воспользоваться услугой смогут пассажиры, которые прошли регистрацию на рейс и те, кто следует транзитом. Эхо Москвы