Страны Балтии получили от США $175 млн на военные цели
18:40 23.12.2019 Источник: Интерфакс
США выделили странам Балтии из военного бюджета 2020 года 175 млн долларов на оборонные нужды Латвии, Литвы и Эстонии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны Эстонии.
"При этом впервые выделены денежные средства на развитие противовоздушной обороны", - отметили в пресс-службе.
По данным Минобороны, на нужды ПВО будет выделено 50 млн долларов из общей суммы субсидий.
"Укрепление сил сдерживания и оборонных позиций в странах Балтии, в том числе по охране воздушного пространства и прежде всего противовоздушной обороне важны как НАТО в целом, так и Соединенным штатам", - отметил министр обороны Юри Луйк (Juri Luik).
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