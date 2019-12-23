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НОВОСТИ

Страны Балтии получили от США $175 млн на военные цели

18:40 23.12.2019 Источник: Интерфакс

США выделили странам Балтии из военного бюджета 2020 года 175 млн долларов на оборонные нужды Латвии, Литвы и Эстонии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны Эстонии.

"При этом впервые выделены денежные средства на развитие противовоздушной обороны", - отметили в пресс-службе.

По данным Минобороны, на нужды ПВО будет выделено 50 млн долларов из общей суммы субсидий.

"Укрепление сил сдерживания и оборонных позиций в странах Балтии, в том числе по охране воздушного пространства и прежде всего противовоздушной обороне важны как НАТО в целом, так и Соединенным штатам", - отметил министр обороны Юри Луйк (Juri Luik).

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