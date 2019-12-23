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Двое потерпевших по делу Раджабова не подтвердили в суде, что он бросил в них бутылку

20:00 23.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник 2-го оперативного полка полиции Андрей Внуков, который проходит потерпевшим по делу участника несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве Самариддина Раджабова, не смог подтвердить в суде, что пластиковую бутылку в его сторону бросил именно подсудимый. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала Мещанского районного суда, где рассматривается дело.

"Мои сослуживцы, Линник и Комбаров, вели задержанного в транспорт, а я, старший сержант и Максидов осуществляли прикрытие. В какой-то момент с левой стороны был брошен предмет, я посмотрел машинально по сторонам. Сразу скажу, что не увидел, кто кидал предмет. Мне показалось, что это был характерный звук падения пластиковой бутылки. Что там находилось, я не могу сказать, какая-то жидкость. Там могло быть все, что угодно, какая-то кислота. Я испытал испуг и угрозу здоровью. Считаю, что моему здоровью был причинен моральный вред", - рассказал потерпевший. Полицейский Комбаров также не смог подтвердить, что бутылку в бойцов 2-го ОПП бросил именно подсудимый.

При этом в ходе заседания адвокат Раджабова Сергей Бадамшин обратил внимание суда на то, что ранее Внуков был свидетелем по этому делу, однако позже стал потерпевшим. Ранее прокурор зачитал обвинительное заключение, из которого следует что Раджабов бросил пластиковую бутылку с жидкостью в сторону полицейских, в результате чего они испытали чувство "страха и опасения".

Раджабов находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение в покушении на применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

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