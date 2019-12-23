Первый рейд Генпрокуратуры в регионы выявил массовые факты давления на бизнес

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Генпрокуратуры РФ выявили многочисленные факты нарушений в ходе первого рейда в регионы, проведенного после личного приема генпрокурора Юрия Чайки 22 ноября в Екатеринбурге, где предприниматели жаловались на незаконные проверки бизнеса. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил о проведении рейдов прокуратуры в регионах, где бизнес жалуется на правоохранителей. В частности, ООО "Горнолыжный курорт "Солнечная долина" жаловался на действия должностных лиц Министерства экологии Челябинской области и местные органы МВД.

"В ходе проведенной комиссией Генпрокуратуры России проверки озвученные на указанном мероприятии доводы обращений получили свое подтверждение. Принятыми в этой связи мерами реагирования пресечена практика незаконного проведения в отношении отдельных организаций проверок и рейдов Министерством экологии [Челябинской] области и МКУ "Управление по экологии и природопользованию" Миасса", - сказал Куренной.

Также после вмешательства Генпрокуратуры в Челябинской области прекращено уголовное преследование должностных лиц организаций, организована доследственная проверка по заявлению их учредителя о вымогательстве, активизировано расследование преступлений, совершенных в отношении его родственников и имущества. "В ходе проверки организации надзора за соблюдением прав предпринимателей и инвесторов по требованию комиссии приняты меры для пресечения практики безосновательного обследования сотрудниками полиции используемых предпринимателями помещений, а также фактов незаконного возбуждения уголовных дел, проведения обысков и иных следственных действий в отношении бизнесменов без придания им статуса подозреваемого", - добавил представитель Генпрокуратуры.

По словам Куренного, прокуроры дали оценку несоблюдению сроков уголовного судопроизводства по делам данной категории, необоснованной отмене прокурорами постановлений о прекращении уголовного дела и уголовного преследования предпринимателей. "Таким образом, принимаемые отдельными прокурорами меры к пресечению административного давления на бизнес являлись недостаточными, - сказал Куренной. - Отсутствие системного подхода к надзору в данной сфере не позволило своевременно определить актуальные проблемы, требующие прокурорского вмешательства, и обеспечить надлежащую защиту прав предпринимателей и инвесторов".

За допущенные нарушения виновные работники прокуратуры Челябинской области привлечены к ответственности. Состояние законности в сфере защиты прав предпринимателей и инвесторов в регионе поставлено на контроль Генпрокуратуры.