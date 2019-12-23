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Более 40% россиян заявили, что их жизнь в 2019 году стала хуже - опрос

21:20 23.12.2019 Источник: Интерфакс

Около половины населения страны (43%) заявили, что в уходящем году их уровень жизни стал ниже, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Жизнь стала лучше для 13% участников опроса. Не изменилось положение у 43% респондентов, отмечается в опросе.

По данным "Левада-центра", 35% россиян считают, что для них лично и их семей уходящий год оказался труднее предыдущего, 14% сограждан утверждают, что он был легче, 51% опрошенных никаких изменений не зафиксировали.

Каждый десятый россиянин уверен, что в 2019 году возможностей хорошо зарабатывать стало больше, 42% сограждан с этим не согласны и столько же участников опроса не увидели ни положительной, ни отрицательной динамики в этом вопросе, отмечает "Левада-центр".

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