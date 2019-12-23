Водителям фур и автобусов запрещают езду более 4,5 часов подряд - источник
22:00 23.12.2019 Источник: Интерфакс
Водители фур и автобусов не смогут проводить за рулем более 9 часов в сутки, каждые 4,5 часа они должны будут останавливаться и отдыхать.
Соответствующие поправки в ПДД, внесенные Минтрансом, уже утверждены постановлением правительства, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из профильных ведомств.
Поправки предполагают ряд ограничений для водителей автобусов и автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн. Так, время управления транспортным средством не должно превышать 9 часов в сутки. Исключения до 10 часов допускаются не более двух раз в неделю.
При этом водители должны отдыхать не менее 11 часов в сутки. Возможны сокращения до 9 часов, но не более трех раз в течение периода, не превышающего шести 24-часовых периодов с момента завершения еженедельного отдыха.
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