Шаману Габышеву отменили подписку о невыезде
22:40 23.12.2019 Источник: Интерфакс
Мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена в отношении шамана из Якутии Александра Габышева, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс - Дальний Восток" координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
"Подписка о невыезде в отношении Габышева, которую избрали 11 декабря, отменена самим следователем, обвинение ему так и не предъявлено. Следователь взял с него обязательство о явке по требованию в случае необходимости проведения следственных мероприятий", - сказал Прянишников.
О ближайших планах Габышева он не знает, будет ли шаман возобновлять свой поход в Москву - неизвестно.
НОВОСТИ
- 22:00 23.12.2019
- Водителям фур и автобусов запрещают езду более 4,5 часов подряд - источник
- 21:20 23.12.2019
- Более 40% россиян заявили, что их жизнь в 2019 году стала хуже - опрос
- 20:40 23.12.2019
- Первый рейд Генпрокуратуры в регионы выявил массовые факты давления на бизнес
- 20:00 23.12.2019
- Двое потерпевших по делу Раджабова не подтвердили в суде, что он бросил в них бутылку
- 19:20 23.12.2019
- Стратегическая задача - отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи, заявил Путин
- 18:40 23.12.2019
- Страны Балтии получили от США $175 млн на военные цели
- 18:00 23.12.2019
- Возвращение курилок в аэропорты поддержал Совет Федерации
- 17:32 23.12.2019
- Джонсон не считает возможной "перезагрузку" отношений с РФ
- 17:12 23.12.2019
- Выступление ФСИНовцев в златоустовской школе объяснили желанием развлечь детей
- 17:09 23.12.2019
- Москва внедряет инновационные методы закупки медицинского оборудования
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать