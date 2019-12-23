Шаману Габышеву отменили подписку о невыезде

22:40 Источник: Интерфакс

Мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена в отношении шамана из Якутии Александра Габышева, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс - Дальний Восток" координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

"Подписка о невыезде в отношении Габышева, которую избрали 11 декабря, отменена самим следователем, обвинение ему так и не предъявлено. Следователь взял с него обязательство о явке по требованию в случае необходимости проведения следственных мероприятий", - сказал Прянишников.

О ближайших планах Габышева он не знает, будет ли шаман возобновлять свой поход в Москву - неизвестно.