Поезда в Крым из Москвы и Петербурга будут круглогодичными при любом спросе - оператор

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поезда, следующие в Симферополь и Севастополь из Москвы и Санкт-Петербурга, будут курсировать круглый год вне зависимости от спроса, сообщил ТАСС гендиректор компании-перевозчика "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов.

"Мы решили, что эти два базовых маршрута должны быть круглогодичными", - сказал Ганов.

Он отметил, что на новогодние праздники спрос на билеты очень высокий, потом прогнозируют его снижение. Однако это было учтено заранее, и компания делает ставку на курортный сезон.

Ранее Ганов уточнял, что к маю кроме двух базовых маршрутов планируется запустить еще восемь, которые будут курсировать в летний период. Кроме того, компания рассматривает возможность открытия программы лояльности для пассажиров и, если будет высокий спрос, увеличения числа поездов по базовым направлениям - из Москвы и Санкт- Петербурга.

В понедельник прошло торжественное открытие с участием президента страны Владимира Путина железнодорожной части Крымского моста. Отправление первого поезда из Санкт- Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала. В пути поезд будет находиться 43 часа 25 минут, в Севастополь он прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Непосредственно по Крымскому мосту поезд проедет 25 декабря примерно в 02:10-02:30 мск.



