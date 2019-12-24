0
0
0
НОВОСТИ

Поезда в Крым из Москвы и Петербурга будут круглогодичными при любом спросе - оператор

07:00 24.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поезда, следующие в Симферополь и Севастополь из Москвы и Санкт-Петербурга, будут курсировать круглый год вне зависимости от спроса, сообщил ТАСС гендиректор компании-перевозчика "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов.

"Мы решили, что эти два базовых маршрута должны быть круглогодичными", - сказал Ганов.

Он отметил, что на новогодние праздники спрос на билеты очень высокий, потом прогнозируют его снижение. Однако это было учтено заранее, и компания делает ставку на курортный сезон.

Ранее Ганов уточнял, что к маю кроме двух базовых маршрутов планируется запустить еще восемь, которые будут курсировать в летний период. Кроме того, компания рассматривает возможность открытия программы лояльности для пассажиров и, если будет высокий спрос, увеличения числа поездов по базовым направлениям - из Москвы и Санкт- Петербурга.

В понедельник прошло торжественное открытие с участием президента страны Владимира Путина железнодорожной части Крымского моста. Отправление первого поезда из Санкт- Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала. В пути поезд будет находиться 43 часа 25 минут, в Севастополь он прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Непосредственно по Крымскому мосту поезд проедет 25 декабря примерно в 02:10-02:30 мск.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:40 23.12.2019
Шаману Габышеву отменили подписку о невыезде
0
473
22:00 23.12.2019
Водителям фур и автобусов запрещают езду более 4,5 часов подряд - источник
0
517
21:20 23.12.2019
Более 40% россиян заявили, что их жизнь в 2019 году стала хуже - опрос
0
531
20:40 23.12.2019
Первый рейд Генпрокуратуры в регионы выявил массовые факты давления на бизнес
0
567
20:00 23.12.2019
Двое потерпевших по делу Раджабова не подтвердили в суде, что он бросил в них бутылку
0
572
19:20 23.12.2019
Стратегическая задача - отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи, заявил Путин
0
671
18:40 23.12.2019
Страны Балтии получили от США $175 млн на военные цели
0
619
18:00 23.12.2019
Возвращение курилок в аэропорты поддержал Совет Федерации
0
637
17:32 23.12.2019
Джонсон не считает возможной "перезагрузку" отношений с РФ
0
725
17:12 23.12.2019
Выступление ФСИНовцев в златоустовской школе объяснили желанием развлечь детей
0
676

Возврат к списку