Задержанные на Сахалине капитаны пяти японских судов оштрафованы и выпущены из-под ареста
07:12 24.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд в Сахалинской области признал капитанов пяти задержанных на Сахалине японских судов виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов, им назначен штраф в 6,4 млн рублей. Экипажи судов выплатили штраф в полном объеме, выпущены из-под ареста и покинули морской терминал Южно-Курильск, сообщила журналистам пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
"Решением Южно-Курильского районного суда капитаны пяти японских судов ("Оотомо Мару 38", "Сэйсе Мару 62", "Фуми Мару 53", "Харуми Мару 53", "Умитака Мару 55") признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Предметом административного правонарушения явились незаконно добытые водные биологические ресурсы в районе Курильской гряды общим весом 7,5 тонн. Капитаны судов привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 6.434.520 рублей", - говорится в сообщении.
Ранее телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на источник в МИД Японии сообщил, что российские пограничники задержали для досмотра японские рыболовецкие суда, часть из которых принадлежит кооперативу в городе Немуро (северная префектуры Хоккайдо). По сведениям телеканала, пограничники сопроводили суда для досмотра на один из островов южной части Курил (Сахалинская область). Информация о численности японских моряков на борту задержанных шхун не приводилась.
В свою очередь агентство Киодо со ссылкой на данные Управления рыболовства Японии утверждало, что задержанные суда занимались промыслом осьминога в соответствии с двусторонним соглашением.
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