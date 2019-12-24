Правительство изменило правила сдачи экзамена на водительские права - газета

07:31 Источник: Интерфакс

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, меняющее систему сдачи экзамена на водительское удостоверение, первые положения начнут действовать в январе, а основные вступят в силу осенью, сообщает во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на текст соответствующего документа.

"Масштабная реформа подготовки водителей (...) стартует уже в начале 2020 года - соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев", - говорится в публикации.

Изданию удалось ознакомиться с постановлением правительства РФ от 20 декабря 2019 года №1734, которое меняет правила допуска граждан к управлению транспортными средствами. При этом в аппарате правительства подтвердили, что документ подписан Медведевым. Ряд новшеств начнет действовать уже в январе, сразу после публикации постановления.

Так, по имеющимся у газеты данным, будет снят запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч.

Одновременно вводится новый возрастной ценз для обучающихся: получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) можно будет с 20 лет (сейчас можно учиться с 16 лет), отмечается в статье.

ГИБДД получит дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. В частности, водительское удостоверение после лишения не вернут гражданину, если у того имеется задолженность по штрафам. Или, например, кандидата в водители не допустят к экзамену в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.

При этом с 1 октября 2020 года вступят в силу более масштабные изменения.