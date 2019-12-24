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Пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Хашогги приговорили к смертной казни

07:47 24.12.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

В Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых причастных к жестокому убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги в октябре прошлого года. Еще трое обвиняемых получили тюремные сроки, в общей сложности они проведут в заключении 24 года.

Саудовские власти заявили, что убийство было непреднамеренным. Это противоречит их предыдущим заявлениям.

В числе осужденных нет Сауда аль-Кахтани - советника наследного принца королевства Мухаммеда бин Салмана, которого СМИ называли организатором убийства.

Бывший заместитель главы разведки страны Ахмад аль-Асири, отправленный в отставку и арестованный, был освобожден за недостатком доказательств.

Известный критик саудовских властей Хашогги был убит 2 октября в здании саудовского консульства в Стамбуле, куда он пришел за новыми документами.

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