Пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Хашогги приговорили к смертной казни
07:47 24.12.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
В Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых причастных к жестокому убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги в октябре прошлого года. Еще трое обвиняемых получили тюремные сроки, в общей сложности они проведут в заключении 24 года.
Саудовские власти заявили, что убийство было непреднамеренным. Это противоречит их предыдущим заявлениям.
В числе осужденных нет Сауда аль-Кахтани - советника наследного принца королевства Мухаммеда бин Салмана, которого СМИ называли организатором убийства.
Бывший заместитель главы разведки страны Ахмад аль-Асири, отправленный в отставку и арестованный, был освобожден за недостатком доказательств.
Известный критик саудовских властей Хашогги был убит 2 октября в здании саудовского консульства в Стамбуле, куда он пришел за новыми документами.
НОВОСТИ
- 08:32 24.12.2019
- Израиль, Греция и Кипр подпишут сделку по газопроводу Восточного Средиземноморья
- 08:28 24.12.2019
- Нетаньяху: МУС издаёт такие же антисемитские приказы, как во времена империи Селевкидов
- 08:22 24.12.2019
- Джонсон: "Перезагрузка" отношений с Россией невозможна
- 08:18 24.12.2019
- "Елена" Звягинцева обошла фильмы Тарантино и Спилберга в топ-50 лучших картин десятилетия
- 08:10 24.12.2019
- Авиакомпании предупредили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники
- 07:57 24.12.2019
- Российский чемпион мира назвал мотивацию для выступления под нейтральным флагом
- 07:51 24.12.2019
- Американская корпорация Boeing уволила своего руководителя на фоне проблем с 737 Max
- 07:39 24.12.2019
- Договоренность с Киевом об обмене при условии процессуального очищения удерживаемых лиц достигнута – ДНР
- 07:31 24.12.2019
- Правительство изменило правила сдачи экзамена на водительские права - газета
- 07:24 24.12.2019
- В Хабаровском крае разбился истребитель Т-50, пилот успел катапультироваться - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать