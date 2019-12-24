Российский чемпион мира назвал мотивацию для выступления под нейтральным флагом

07:57 Источник: Lenta.ru

Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Его слова приводит RT.

Нагорный назвал провокации извне мотивацией для выступлений под нейтральным флагом. «Ужасно, когда забирают флаг, ведь мы родились в этой стране. Но в целом все равно все будут знать, что я из России. Семья знает, как и болельщики со зрителями. Забирайте флаг, но это не наказание, а какой-то цирк», — посчитал он.