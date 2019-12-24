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НОВОСТИ

Авиакомпании предупредили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники

08:10 24.12.2019 Источник: NEWSru.com

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет 27 авиакомпаний РФ, включая S7, Utair, "Уральские авиалинии") предупредила о срыве программ перевозок в новогодние праздники из-за отсутствия решений Минтранса по использованию порядка 30 самолетов.

Письмо с таким предупреждением главы АЭВТ Владимира Тасуна к замминистра транспорта Александру Юрчику, датированное 20 декабря, опубликовано на сайте ассоциации в понедельник. В обращении сложившуюся ситуацию называют критической.


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