Авиакомпании предупредили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники

08:10 Источник: NEWSru.com

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет 27 авиакомпаний РФ, включая S7, Utair, "Уральские авиалинии") предупредила о срыве программ перевозок в новогодние праздники из-за отсутствия решений Минтранса по использованию порядка 30 самолетов.

Письмо с таким предупреждением главы АЭВТ Владимира Тасуна к замминистра транспорта Александру Юрчику, датированное 20 декабря, опубликовано на сайте ассоциации в понедельник. В обращении сложившуюся ситуацию называют критической.



