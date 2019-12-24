"Елена" Звягинцева обошла фильмы Тарантино и Спилберга в топ-50 лучших картин десятилетия

08:18 Источник: NEWSru.com

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Елена" попал в рейтинг 50 лучших международных фильмов минувшего десятилетия, составленный журналом Rolling Stone. Это единственная отечественная картина, представленная в топ-50. Издание включило в список фильмы различных жанров - от блокбастеров до артхауса и документального кино.

Первое место получила оскароносная гей-драма "Лунный свет", на втором - биографическая "Социальная сеть" об истории создания Facebook. Третье место - у французско-германского фильма "Корпорация "Святые моторы".



