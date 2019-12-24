Нетаньяху: МУС издаёт такие же антисемитские приказы, как во времена империи Селевкидов

08:28 Источник: MIGnews

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь прокомментировал решение МУС о расследовании "военных преступлений".

"Утверждение Международного уголовного суда о том, что евреи не имеют права жить на родине еврейского народа, как и утверждение, что евреи не имеют права защищать себя от тех, кто стремится к их уничтожению, является чистым антисемитизмом", – сказал Нетаньяху.

По его словам, МУС "издаёт такие же антисемитские приказы, как и приказы империи Селевкидов против Маккавеев". "Мы победили тогда, победим и сейчас", – добавил он.