В Киеве рассказали, на что потратят полученные от "Газпрома" $3 млрд

08:39 Источник: REGNUM

Деньги, полученные от Газпрома, пойдут на погашение долгов «Нафтогаза», заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус 23 декабря в интервью телеканалу «Громадське».

Он также перечислил два других направления, куда пойдут деньги:

«Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье — «Нафтогаз» это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства, это пополнение государственного бюджета», — рассказал Герус.