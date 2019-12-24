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НОВОСТИ

На Украине опасаются, что РФ прекратит транзит газа после отзыва исков

09:00 24.12.2019 Источник: РБК

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.

В это случае появляется «большой риск», что Киев бесмысленно «отказался от исков», добавил Витренко. Топ менеджер сказал, что Украина сейчас ищет вариант, при котором подобные риски будут минимизированы или даже полностью убраны. Для этого украинская сторона создает соответствующую «систему договоров».  РБК

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