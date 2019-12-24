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Цены на бензин демонстрируют минимальный рост за 11 лет - СМИ

09:05 24.12.2019 Источник: Известия

Цены на моторное топливо по итогам года покажут самый низкий рост за 10–11 лет, подсчитали «Известия» на основании данных Росстата. Так, бензин с 1 января подорожал всего на 1,9% — впервые с 2016-го уступив общему уровню инфляции. В Минэнерго и ФАС главным фактором столь сдержанной динамики называют действие демпфирующего механизма, компенсирующего производителям топлива часть упущенной выгоды. Эксперты говорят также о снижении спроса на бензин и стабилизации мировых котировок нефти. В следующем году, по мнению аналитиков, топливные цены также не должны подняться выше инфляции.

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