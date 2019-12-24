РФ имеет для США "рождественский подарок" в виде АПЛ - NI
09:20 24.12.2019 Источник: Газета.Ru
В статье, опубликованной в издании The National Interest, сообщается, что у России есть для США «рождественский подарок» в виде атомной подлодки проекта 885М «Ясень-М» под названием «Новосибирск».
Как указывается в материале, субмарину спустят на воду 25 декабря.
В издании охарактеризовали эту подлодку, как более тихую, чем предыдущие модели. Автор материала отметил, что она имеет укороченный корпус, оснащена современной бортовой электроникой, различным оружием, в том числе крылатыми ракетами «Калибр-М».
По словам автора статьи, субмарина лучше, чем их американский аналог «Вирджиния» по соотношению цена и качество. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:05 24.12.2019
- Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента
- 10:00 24.12.2019
- Контрафакт в точках островного типа ТЦ может достигать 60% - исследование
- 09:32 24.12.2019
- Названы лидеры и аутсайдеры рейтинга по эффективности управления городов
- 09:05 24.12.2019
- Цены на бензин демонстрируют минимальный рост за 11 лет - СМИ
- 09:00 24.12.2019
- На Украине опасаются, что РФ прекратит транзит газа после отзыва исков
- 08:50 24.12.2019
- "Роскосмос" сообщил об аварии на спутнике "Метеор-М"
- 08:39 24.12.2019
- В Киеве рассказали, на что потратят полученные от "Газпрома" $3 млрд
- 08:32 24.12.2019
- Израиль, Греция и Кипр подпишут сделку по газопроводу Восточного Средиземноморья
- 08:28 24.12.2019
- Нетаньяху: МУС издаёт такие же антисемитские приказы, как во времена империи Селевкидов
- 08:22 24.12.2019
- Джонсон: "Перезагрузка" отношений с Россией невозможна
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать