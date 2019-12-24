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НОВОСТИ

РФ имеет для США "рождественский подарок" в виде АПЛ - NI

09:20 24.12.2019 Источник: Газета.Ru

В статье, опубликованной в издании The National Interest, сообщается, что у России есть для США «рождественский подарок» в виде атомной подлодки проекта 885М «Ясень-М» под названием «Новосибирск».

Как указывается в материале, субмарину спустят на воду 25 декабря.

В издании охарактеризовали эту подлодку, как более тихую, чем предыдущие модели. Автор материала отметил, что она имеет укороченный корпус, оснащена современной бортовой электроникой, различным оружием, в том числе крылатыми ракетами «Калибр-М».

По словам автора статьи, субмарина лучше, чем их американский аналог «Вирджиния» по соотношению цена и качество.  Газета.Ru

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