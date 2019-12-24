Названы лидеры и аутсайдеры рейтинга по эффективности управления городов
09:32 24.12.2019 Источник: РБК
Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
Столица Архангельской области по сравнению с прошлым годом опустилась на десять пунктов. Второй снизу — Владивосток (он остался по сравнению с прошлым годом на прежнем месте), третий — Ярославль (съехал на 19 пунктов).
Аутсайдер прошлого года, Махачкала, поднялась на 72-е место из 92.
Также в десятке аутсайдеров рейтинга оказались Биробиджан, Барнаул, Астрахань, Нижний Новгород, Ижевск, Тамбов и Волгоград.
В лидеры попали Тюмень, Казань, Салехард, Ханты-Мансийск, Грозный, Уфа, Ростов-на-Дону, Курск, Калуга и Саранск. РБК
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