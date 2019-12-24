0
0
78
НОВОСТИ

Названы лидеры и аутсайдеры рейтинга по эффективности управления городов

09:32 24.12.2019 Источник: РБК

Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.

Столица Архангельской области по сравнению с прошлым годом опустилась на десять пунктов. Второй снизу — Владивосток (он остался по сравнению с прошлым годом на прежнем месте), третий — Ярославль (съехал на 19 пунктов).

Аутсайдер прошлого года, Махачкала, поднялась на 72-е место из 92.

Также в десятке аутсайдеров рейтинга оказались Биробиджан, Барнаул, Астрахань, Нижний Новгород, Ижевск, Тамбов и Волгоград.

В лидеры попали Тюмень, Казань, Салехард, Ханты-Мансийск, Грозный, Уфа, Ростов-на-Дону, Курск, Калуга и Саранск.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 24.12.2019
Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента
0
10
10:00 24.12.2019
Контрафакт в точках островного типа ТЦ может достигать 60% - исследование
0
24
09:20 24.12.2019
РФ имеет для США "рождественский подарок" в виде АПЛ - NI
0
107
09:05 24.12.2019
Цены на бензин демонстрируют минимальный рост за 11 лет - СМИ
0
117
09:00 24.12.2019
На Украине опасаются, что РФ прекратит транзит газа после отзыва исков
0
140
08:50 24.12.2019
"Роскосмос" сообщил об аварии на спутнике "Метеор-М"
0
162
08:39 24.12.2019
В Киеве рассказали, на что потратят полученные от "Газпрома" $3 млрд
0
155
08:32 24.12.2019
Израиль, Греция и Кипр подпишут сделку по газопроводу Восточного Средиземноморья
0
161
08:28 24.12.2019
Нетаньяху: МУС издаёт такие же антисемитские приказы, как во времена империи Селевкидов
0
147
08:22 24.12.2019
Джонсон: "Перезагрузка" отношений с Россией невозможна
0
159

Возврат к списку