Названы лидеры и аутсайдеры рейтинга по эффективности управления городов

09:32 Источник: РБК

Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.

Столица Архангельской области по сравнению с прошлым годом опустилась на десять пунктов. Второй снизу — Владивосток (он остался по сравнению с прошлым годом на прежнем месте), третий — Ярославль (съехал на 19 пунктов).

Аутсайдер прошлого года, Махачкала, поднялась на 72-е место из 92.

Также в десятке аутсайдеров рейтинга оказались Биробиджан, Барнаул, Астрахань, Нижний Новгород, Ижевск, Тамбов и Волгоград.

В лидеры попали Тюмень, Казань, Салехард, Ханты-Мансийск, Грозный, Уфа, Ростов-на-Дону, Курск, Калуга и Саранск. РБК