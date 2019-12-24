Контрафакт в точках островного типа ТЦ может достигать 60% - исследование
10:00 24.12.2019 Источник: Коммерсант.ru
Вопреки устоявшемуся мнению, что в России контрафактная продукция продается в основном на вещевых рынках, оборот таких товаров в торгцентрах может превышать 25 млрд руб. в год. Это выяснил BrandMonitor в своем первом исследовании по этой проблематике. Подделки реализуются через киоски островной торговли, которыми владельцы объектов пытаются заполнить пустующие площади.
Годовой оборот нелегальных товаров в точках продаж островного типа (киоски и небольшие прилавки) в торгцентрах превышает 25 млрд руб. Такие данные приводятся в исследовании BrandMonitor. Там выяснили, что доля контрафакта в объектах островной торговли доходит до 60%, в основном речь идет о детских игрушках, аксессуарах для электроники, сумках и рюкзаках. В целом более чем в 40 городах страны работает около 3 тыс. торгцентров, подсчитали в BrandMonitor. Коммерсантъ
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