Контрафакт в точках островного типа ТЦ может достигать 60% - исследование

10:00 Источник: Коммерсант.ru

Вопреки устоявшемуся мнению, что в России контрафактная продукция продается в основном на вещевых рынках, оборот таких товаров в торгцентрах может превышать 25 млрд руб. в год. Это выяснил BrandMonitor в своем первом исследовании по этой проблематике. Подделки реализуются через киоски островной торговли, которыми владельцы объектов пытаются заполнить пустующие площади.

Годовой оборот нелегальных товаров в точках продаж островного типа (киоски и небольшие прилавки) в торгцентрах превышает 25 млрд руб. Такие данные приводятся в исследовании BrandMonitor. Там выяснили, что доля контрафакта в объектах островной торговли доходит до 60%, в основном речь идет о детских игрушках, аксессуарах для электроники, сумках и рюкзаках. В целом более чем в 40 городах страны работает около 3 тыс. торгцентров, подсчитали в BrandMonitor. Коммерсантъ