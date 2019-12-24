Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента
10:05 24.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Демократы в Конгрессе США могут предъявить Дональду Трампу новые обвинения в рамках импичмента. Об этом говорится в документе, который юридический комитет направил в апелляционный суд. Так противники Трампа надеются открыть новые обстоятельства возможных злоупотреблений со стороны президента, заслушав показания бывшего юриста Белого дома Дональда Макгана. Последний до сих пор игнорировал требования законодателей. Между тем, Дональд Трамп в очередной раз выразил возмущение тем, что демократы задерживают процесс по импичменту в Сенате, в котором у республиканцев большинство. Эхо Москвы
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