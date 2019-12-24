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К автору видео об учениях по разгону митингов в школе пришла полиция

10:20 24.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Полиция Татарстана пришла к автору видео об учениях по разгону митингов в школе. Екатерине Пантелеевой пришлось написать объяснительную.

Она сказала правоохранителям, что опубликовала ролик в соцсетях, «чтобы узнать мнение общественности о деятельности школы», сообщает портал Znak.com.

Председатель профсоюза «Альянс учителей» в Татарстане Раушан Валиуллин посоветовал женщине воспользоваться 51-й статьёй Конституции и потребовать вызова повесткой и с адвокатом. Однако она не стала прибегать к юридическим процедурам, чтобы «избавиться от этого ужаса».

Ранее в Татарстане сотрудники силовых ведомств использовали девятиклассников в качестве статистов для учений по разгону митингов. Школьников попросили нападать на правоохранителей в полной экипировке, а те скручивали подростков. Видео было опубликовано в Instagram.  Говорит Москва

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