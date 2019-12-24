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В США семья приобрела рождественскую елку вместе с совой

10:32 24.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В США семья неделю не замечала сову в купленной к Рождеству елке. Птица отказалась добровольно покидать дом.

Об этом случае в штате Джорджия сообщил телеканал CNN. Когда сову заметили, в доме на ночь оставили открытыми окна в надежде, что она улетит. Однако в результате пришлось вызывать зоологов. Специалисты поместили птицу в клетку, а с наступлением темноты семья выпустила её на волю.  Говорит Москва

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