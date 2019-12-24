Елочные игрушки в России подорожали на 11%
11:05 24.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средний чек при покупке елочных игрушек в России в уходящем году вырос на 11%, до 185 рублей. Больше всего, 43%, в цене прибавили звезды, которыми украшают макушки елок, говорится в сообщении Сбербанка.
Согласно результатам исследования, проведенного в декабре Сбербанком, компанией "Платформа ОФД" и порталом "Рамблер", средняя стоимость звезды на елку в стране составила 125 рублей. Новогодние шары подорожали на 28%, до 160 рублей, а мишура - на 20%, до 89 рублей. Гирлянда обойдется в среднем в 385 рублей, что на 17% дороже прошлого года.
При этом стоимость искусственной ели снизилась на 3%, до 2550 рублей. Средняя цена живых елей не рассчитывалась, поскольку елочные базары по закону освобождены от необходимости использовать контрольно-кассовую технику, пояснили в банке.
"11% респондентов купили в этом году настоящую елку, а 4% - искусственную. При этом у 60% искусственная ель уже есть, и они пользуются ею много лет. 2% наряжают живую ель во дворе, а почти четверть - 23% - вообще не украшают дом этим символом новогоднего праздника", - говорится в сообщении.
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