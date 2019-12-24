Эвакуация населения в зонах чрезвычайной ситуации может стать обязательной - глава МЧС РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС готовит изменения в законодательство о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава МЧС России Евгений Зиничев.

"Во время наводнения в Амурской области летом этого года мы столкнулись с <...> проблемой - это отказ местного населения от эвакуации, несмотря на угрозу затопления. В итоге мы были вынуждены держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства со спасателями, хотя они были остро необходимы в другом месте. Мы обратились к президенту, и он дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность обязательной [принудительной] эвакуации населения", - отметил министр. Он пояснил, что сейчас по закону ее можно осуществить лишь в двух случаях: при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.