Эвакуация населения в зонах чрезвычайной ситуации может стать обязательной - глава МЧС РФ
11:20 24.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МЧС готовит изменения в законодательство о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава МЧС России Евгений Зиничев.
"Во время наводнения в Амурской области летом этого года мы столкнулись с <...> проблемой - это отказ местного населения от эвакуации, несмотря на угрозу затопления. В итоге мы были вынуждены держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства со спасателями, хотя они были остро необходимы в другом месте. Мы обратились к президенту, и он дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность обязательной [принудительной] эвакуации населения", - отметил министр. Он пояснил, что сейчас по закону ее можно осуществить лишь в двух случаях: при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.
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