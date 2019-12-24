Причиной аварии Су-57 в Хабаровском крае стал отказ в системе управления - источники
11:32 24.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новейший истребитель Су-57, упавший во вторник в Хабаровском крае, по предварительным данным, потерпел крушение из-за технического отказа системы управления самолетом. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
"По предварительной информации, авария произошла по причине отказа в системе управления Су-57", - сказал один из собеседников агентства.
Другой источник отметил, что, по всей вероятности, "произошел сбой в управлении хвостовым оперением".
НОВОСТИ
- 11:20 24.12.2019
- Эвакуация населения в зонах чрезвычайной ситуации может стать обязательной - глава МЧС РФ
- 11:05 24.12.2019
- Елочные игрушки в России подорожали на 11%
- 11:00 24.12.2019
- Самыми депрессивными россиянами назвали жителей Норильска, Перми и Саратова
- 10:32 24.12.2019
- В США семья приобрела рождественскую елку вместе с совой
- 10:20 24.12.2019
- К автору видео об учениях по разгону митингов в школе пришла полиция
- 10:05 24.12.2019
- Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента
- 10:00 24.12.2019
- Контрафакт в точках островного типа ТЦ может достигать 60% - исследование
- 09:32 24.12.2019
- Названы лидеры и аутсайдеры рейтинга по эффективности управления городов
- 09:20 24.12.2019
- РФ имеет для США "рождественский подарок" в виде АПЛ - NI
- 09:05 24.12.2019
- Цены на бензин демонстрируют минимальный рост за 11 лет - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать