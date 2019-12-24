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Причиной аварии Су-57 в Хабаровском крае стал отказ в системе управления - источники

11:32 24.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новейший истребитель Су-57, упавший во вторник в Хабаровском крае, по предварительным данным, потерпел крушение из-за технического отказа системы управления самолетом. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"По предварительной информации, авария произошла по причине отказа в системе управления Су-57", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник отметил, что, по всей вероятности, "произошел сбой в управлении хвостовым оперением".

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