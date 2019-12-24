Чиновников за хамство нужно "гнать в шею", поправок в законы для этого не надо - Матвиенко

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что государственных служащих, допустивших оскорбление граждан, нужно увольнять, но вводить какие-то дополнительные нормы в законы об ответственности за это не надо, так как действующих мер достаточно.

"Я не считаю, что необходимо принимать какие-то дополнительные нормы", - сказала она. По мнению спикера, нужно применять действующие регламенты и законы, запрещающие оскорбительное поведение, а допустивших его чиновников надо "гнать в шею".