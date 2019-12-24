Главе МВД Татарстана вынесено неполное служебное соответствие за учения со школьниками
12:05 24.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев жестко отреагировал на организацию учений с участием школьников в Татарстане и принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина в виде неполного служебного соответствия, а также об увольнении из органов внутренних дел непосредственных организаторов учений.
"Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии, непосредственных организаторов этой акции уволить", - сказал Колокольцев во вторник на правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
Ранее сообщалось, что руководство МВД Татарстана назначило служебную проверку в связи с несогласованным привлечением учеников местной школы к проведению учений. По информации из соцсетей, была распространена видеозапись, на которой было видно, как сотрудники правоохранительных органов отрабатывают в школьном дворе навыки разгона толпы.
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