Главе МВД Татарстана вынесено неполное служебное соответствие за учения со школьниками

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев жестко отреагировал на организацию учений с участием школьников в Татарстане и принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина в виде неполного служебного соответствия, а также об увольнении из органов внутренних дел непосредственных организаторов учений.

"Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии, непосредственных организаторов этой акции уволить", - сказал Колокольцев во вторник на правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Ранее сообщалось, что руководство МВД Татарстана назначило служебную проверку в связи с несогласованным привлечением учеников местной школы к проведению учений. По информации из соцсетей, была распространена видеозапись, на которой было видно, как сотрудники правоохранительных органов отрабатывают в школьном дворе навыки разгона толпы.