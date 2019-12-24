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Налог на самозанятых с 1 июля 2020 года может быть введен во всех регионах РФ

12:20 24.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о разработке законопроекта о введении налога на самозанятых с 1 июля 2020 года во всех субъектах РФ.

Во вторник на пресс-конференции по итогам 2019 года она напомнила, что в настоящее время налог на самозанятых действует на территории четырех субъектов РФ, со следующего года он будет распространен еще на 19 регионов. "Если и в этих субъектах эксперимент себя оправдает, то - и мы сейчас работаем над этим законопроектом - с 1 июля следующего года можно было бы распространить закон на все субъекты, всю Россию", - сказала она.

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