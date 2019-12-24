В Крыму по делу о госизмене арестован гражданин РФ - источник

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала в Симферополе гражданина РФ Ивана Я., обвиняемого в государственной измене, он был арестован в Крыму и этапирован для следственных действий в Москву. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"ФСБ задержала Я. в Крыму. Ему предъявлено обвинение в госизмене. В начале декабря обвиняемый был этапирован в столичный регион для проведения с ним следственных действий", - рассказал собеседник агентства.