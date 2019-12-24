Власти Петербурга отказался от парада на годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады

13:00 Источник: Эхо Москвы

Смольный отказался от парада на годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как сообщил сегодня губернатор Александр Беглов, решено ограничиться интерактивной программой – будут представлены ретроавтомобили, горожан будут угощать традиционной кашей и чаем. В прошлом году в параде на Дворцовой площади приняли участие около 2-х тысяч военнослужащих, были задействованы военная техника и боевые самолеты. Группа депутатов законодательного собрания Петербурга, а также ряд общественных деятелей высказывались против проведения торжественных мероприятий в память о блокаде. Эхо Москвы