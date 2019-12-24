0
0
17
НОВОСТИ

Власти Петербурга отказался от парада на годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады

13:00 24.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Смольный отказался от парада на годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как сообщил сегодня губернатор Александр Беглов, решено ограничиться интерактивной программой – будут представлены ретроавтомобили, горожан будут угощать традиционной кашей и чаем. В прошлом году в параде на Дворцовой площади приняли участие около 2-х тысяч военнослужащих, были задействованы военная техника и боевые самолеты. Группа депутатов законодательного собрания Петербурга, а также ряд общественных деятелей высказывались против проведения торжественных мероприятий в память о блокаде.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 24.12.2019
СК требует арестовать двух высокопоставленных сотрудников таможенной службы
0
6
13:03 24.12.2019
Лучшим сериалом 2019 года по версии кинокритиков стал "Шторм" Бориса Хлебникова
0
8
12:32 24.12.2019
В Крыму по делу о госизмене арестован гражданин РФ - источник
0
81
12:20 24.12.2019
Налог на самозанятых с 1 июля 2020 года может быть введен во всех регионах РФ
0
89
12:05 24.12.2019
Главе МВД Татарстана вынесено неполное служебное соответствие за учения со школьниками
0
120
12:00 24.12.2019
Чиновников за хамство нужно "гнать в шею", поправок в законы для этого не надо - Матвиенко
0
126
11:32 24.12.2019
Причиной аварии Су-57 в Хабаровском крае стал отказ в системе управления - источники
0
153
11:20 24.12.2019
Эвакуация населения в зонах чрезвычайной ситуации может стать обязательной - глава МЧС РФ
0
163
11:05 24.12.2019
Елочные игрушки в России подорожали на 11%
0
182
11:00 24.12.2019
Самыми депрессивными россиянами назвали жителей Норильска, Перми и Саратова
0
218

Возврат к списку