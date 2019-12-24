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СК требует арестовать двух высокопоставленных сотрудников таможенной службы

13:05 24.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СК требует арестовать двух высокопоставленных сотрудников ФТС. Генерал-лейтенанту начальнику управления таможенного дознания Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями.

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство от следствия о заключении их под стражу на два месяца, сообщает РИА Новости. Оба обвиняемых задержаны.  Говорит Москва

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