СК требует арестовать двух высокопоставленных сотрудников таможенной службы

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СК требует арестовать двух высокопоставленных сотрудников ФТС. Генерал-лейтенанту начальнику управления таможенного дознания Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями.

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство от следствия о заключении их под стражу на два месяца, сообщает РИА Новости. Оба обвиняемых задержаны. Говорит Москва