Около 600 священников Сербской церкви вышли на протестный молебен в Черногории
13:20 24.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Митрополит Черногорско- Приморский Амфилохий, епископы и священники Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории вышли во вторник на протестную литию - особый молебен-шествие - в столице страны Подгорице. Об этом сообщила пресс-служба митрополии.
"Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий, епископ Диоклийский Методий начали перед соборным храмом Воскресения Христовог со священством и монашеством протестную литию", - говорится в сообщении. Ожидается, что шествие двинется к зданию парламента, где депутаты вскоре начнут обсуждение закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", предусматривающего изъятие собственности у Сербской православной церкви.
Ожидается, что у здания Скупщины будут зачитаны воззвания, принятые верующими на недавнем молитвенном соборе в городе Никшич 21 декабря. После этого духовенство отслужит архиерейскую литургию в кафедральном соборе города.
Глава Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории - митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий призвал депутатов парламента страны не голосовать за принятие закона о свободе вероисповедания.
В раках создания новой "Черногорской церкви" кабинет министров Черногории пытается провести через парламент закон о свободе вероисповедания в стране, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая такой известный в православном мире монастырь, как Острог.
Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что намерен добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины.
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