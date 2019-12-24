Около 600 священников Сербской церкви вышли на протестный молебен в Черногории

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Митрополит Черногорско- Приморский Амфилохий, епископы и священники Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории вышли во вторник на протестную литию - особый молебен-шествие - в столице страны Подгорице. Об этом сообщила пресс-служба митрополии.

"Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий, епископ Диоклийский Методий начали перед соборным храмом Воскресения Христовог со священством и монашеством протестную литию", - говорится в сообщении. Ожидается, что шествие двинется к зданию парламента, где депутаты вскоре начнут обсуждение закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", предусматривающего изъятие собственности у Сербской православной церкви.

Ожидается, что у здания Скупщины будут зачитаны воззвания, принятые верующими на недавнем молитвенном соборе в городе Никшич 21 декабря. После этого духовенство отслужит архиерейскую литургию в кафедральном соборе города.

Глава Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории - митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий призвал депутатов парламента страны не голосовать за принятие закона о свободе вероисповедания.

В раках создания новой "Черногорской церкви" кабинет министров Черногории пытается провести через парламент закон о свободе вероисповедания в стране, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая такой известный в православном мире монастырь, как Острог.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что намерен добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины.