0
0
133
НОВОСТИ

Около 600 священников Сербской церкви вышли на протестный молебен в Черногории

13:20 24.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Митрополит Черногорско- Приморский Амфилохий, епископы и священники Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории вышли во вторник на протестную литию - особый молебен-шествие - в столице страны Подгорице. Об этом сообщила пресс-служба митрополии.

"Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий, епископ Диоклийский Методий начали перед соборным храмом Воскресения Христовог со священством и монашеством протестную литию", - говорится в сообщении. Ожидается, что шествие двинется к зданию парламента, где депутаты вскоре начнут обсуждение закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", предусматривающего изъятие собственности у Сербской православной церкви.

Ожидается, что у здания Скупщины будут зачитаны воззвания, принятые верующими на недавнем молитвенном соборе в городе Никшич 21 декабря. После этого духовенство отслужит архиерейскую литургию в кафедральном соборе города.

Глава Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории - митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий призвал депутатов парламента страны не голосовать за принятие закона о свободе вероисповедания.

В раках создания новой "Черногорской церкви" кабинет министров Черногории пытается провести через парламент закон о свободе вероисповедания в стране, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая такой известный в православном мире монастырь, как Острог.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что намерен добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 24.12.2019
Исполком ОКР поддержал решение наблюдательного совета РУСАДА не соглашаться с санкциями ВАДА
0
14
14:12 24.12.2019
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 62 руб. впервые с 12 июля 2018 года
0
64
14:00 24.12.2019
У Кремля пока нет позиции по идее об отмене НДФЛ для людей с низким доходом - Песков
0
87
13:32 24.12.2019
С 1 января в России для цирковых животных введут пенсии
0
160
13:05 24.12.2019
СК требует арестовать двух высокопоставленных сотрудников таможенной службы
0
179
13:03 24.12.2019
Лучшим сериалом 2019 года по версии кинокритиков стал "Шторм" Бориса Хлебникова
0
169
13:00 24.12.2019
Власти Петербурга отказались от парада на годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады
0
167
12:32 24.12.2019
В Крыму по делу о госизмене арестован гражданин РФ - источник
0
197
12:20 24.12.2019
Налог на самозанятых с 1 июля 2020 года может быть введен во всех регионах РФ
0
195
12:05 24.12.2019
Главе МВД Татарстана вынесено неполное служебное соответствие за учения со школьниками
0
216

Возврат к списку