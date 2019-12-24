С 1 января в России для цирковых животных введут пенсии
13:32 24.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
С 1 января в России введут пенсии для цирковых животных. Их будут обеспечивать пожизненным содержанием, сообщил председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
Кроме того, с нового года запретят применять медикаменты, повышающие эффективность цирковых животных, передаёт агентство «Москва». Новые нормы предусматривают также конфискацию диких зверей, которые содержатся с нарушением требований. Говорит Москва
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