Лучшим сериалом 2019 года по версии кинокритиков стал "Шторм" Бориса Хлебникова
13:03 24.12.2019 Источник: НГ-Online
Каждый год интернет-портал Кино-Театр.ру просит кино- и телекритиков из разных изданий, в том числе из «Независимой газеты», назвать тройку лучших российских сериалов и обосновать сделанный выбор. В этом году в опросе приняли участие 18 ведущих российских критиков. Каждый из экспертов назвал тройки своих фаворитов из 148 сериалов, вышедших на экраны ТВ и стриминговых сервисов в 2019 году. "Лидерами 2019 года по всем показателям стали восьмисерийные драмы "Шторм" Бориса Хлебникова видеосервиса Start и "Эпидемия" Павла Костомарова платформы Premier (12 и 11 упоминаний, 29 и 28 баллов, соответственно). Оба сериала по праву могут считаться лучшими проектами года», - рассказали в пресс-службе Кино-Театр.ру.
На третьем месте «Трудные подростки» (онлайн-сервис More.TV), - далее следуют вышедшие в телеэфире комедии «Триада» (ТНТ), «Дылды» (СТС) и «Жуки» (ТНТ).
Вера Цветкова
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