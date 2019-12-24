Лучшим сериалом 2019 года по версии кинокритиков стал "Шторм" Бориса Хлебникова

13:03 Источник: НГ-Online

Каждый год интернет-портал Кино-Театр.ру просит кино- и телекритиков из разных изданий, в том числе из «Независимой газеты», назвать тройку лучших российских сериалов и обосновать сделанный выбор. В этом году в опросе приняли участие 18 ведущих российских критиков. Каждый из экспертов назвал тройки своих фаворитов из 148 сериалов, вышедших на экраны ТВ и стриминговых сервисов в 2019 году. "Лидерами 2019 года по всем показателям стали восьмисерийные драмы "Шторм" Бориса Хлебникова видеосервиса Start и "Эпидемия" Павла Костомарова платформы Premier (12 и 11 упоминаний, 29 и 28 баллов, соответственно). Оба сериала по праву могут считаться лучшими проектами года», - рассказали в пресс-службе Кино-Театр.ру.

На третьем месте «Трудные подростки» (онлайн-сервис More.TV), - далее следуют вышедшие в телеэфире комедии «Триада» (ТНТ), «Дылды» (СТС) и «Жуки» (ТНТ).

Вера Цветкова